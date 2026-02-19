Kral Charles'dan Andrew'a Endişeli Açıklama - Son Dakika
Kral Charles'dan Andrew'a Endişeli Açıklama

19.02.2026 16:44
Kral Charles, kardeşi Andrew'un gözaltına alınmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

İngiltere Kralı 3. Charles, kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından, gelişmeyi "derin endişeyle" öğrendiğini ve sürecin hukuka uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Kral Charles, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olan eski Prens Andrew'un, kamu görevini suistimal şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

İngiltere Kralı, kardeşi Andrew hakkındaki haberleri "derin endişeyle" öğrendiğini belirterek bundan sonraki sürecin yetkili makamlar tarafından tam, adil ve usulüne uygun biçimde yürütüleceğini kaydetti.

Yetkililere "tam, içten destek ve işbirliği" sunduklarını vurgulayan Kral Charles, "Şunu açıkça ifade etmeme izin verin: Yasa, kendi seyrinde işlemelidir. Bu süreç devam ederken bu konu hakkında daha fazla yorum yapmam doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

Kral, ailesiyle kamu görevlerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

İngiliz basını, Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi bulunan eski Prens Andrew'un, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tüm ünvanları elinden alınmıştı

Mountbatten-Windsor'un Epstein'le yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde prens olan Andrew'la ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti ancak geçen yılın son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un 2003'ten bu yana kaldığı malikaneye cüzi bir yıllık kira ödemesi ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline alması da bu dönemde gündeme gelmişti.

Royal Lodge malikanesini kiralaması, Kraliyet gelirleri ve Mountbatten-Windsor'un masraflarının halk tarafından vergiler yoluyla karşılanmasına gelen tepkilerin ardından konu parlamentoda da ele alınmıştı.

Baskılar üzerine Windsor Kalesi'ndeki evini boşaltan Mountbatten-Windsor, Kral Charles'ın şahsi mülkü olan Sandringham Sarayı arazisindeki çiftlik evine taşınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'le arkadaşlığı ortaya çıkmış, Ferguson'un onursal başkanı olduğu pek çok vakıf, eski York Düşesi'yle ilişkisine son vermişti.

Kendi kız çocuklarını Epstein Adası'na götürdüğü ortaya çıkan Ferguson'un adını taşıyan Sarah Vakfı ise kapanma kararı almıştı.

Kaynak: AA

