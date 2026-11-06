Kral Philippe, De Wever'in istifasını reddetti, bütçe görüşmeleri yeniden başlıyor - Son Dakika
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Kral Philippe, De Wever'in istifasını reddetti, bütçe görüşmeleri yeniden başlıyor

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Kral Philippe, Başbakan De Wever'in istifasını kabul etmeyip bütçe müzakerelerine derhal yeniden başlamasını istedi. Kraliyet Sarayı'na göre beş parti lideri anlaşma için taviz vermeye hazır ve De Wever 16 Kasım'da Kral'a bilgi verecek.

Belçika Kralı Philippe, Başbakan Bart de Wever'in istifasını kabul etmedi ve sonuçsuz kalan bütçe müzakerelerine derhal yeniden başlamasını istedi.

Belçika Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, Kral Philippe'in Başbakan Bart de Wever'i Kraliyet Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kral'ın görüştüğü koalisyonu oluşturan beş partinin liderlerinin bütçe müzakerelerini en kısa sürede sonuçlandırmak ve gelecek üç yıl için sağlam bir bütçe planı üzerinde anlaşmak istediklerini bildirdikleri ifade edildi.

Parti liderlerinin, hükümet içinde anlaşmaya varılması için taviz vermeye hazır olduklarını taahhüt ettikleri aktarılan açıklamada, Kral Philippe'in toplumsal uyumun korunması ile ekonomik büyümenin desteklenmesi arasında denge kurulması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, Kral Philippe'in bu görüşmelerin ardından de Wever'in istifasını kabul etmeme kararı aldığı ve Başbakan'dan bütçe müzakerelerine derhal yeniden başlamasını istediği belirtildi.

Açıklamada, de Wever'in 16 Kasım Pazartesi günü müzakerelerde gelinen noktaya ilişkin Kral'a bilgi vereceği bildirildi.

Belçika'da hükümet krizi

Belçika'da koalisyon ortakları arasında 1 Kasım'da yürütülen bütçe müzakereleri, vergilerin ne kadar artırılacağı ve bütçe açığını azaltmak için kamu harcamalarında ne ölçüde kesintiye gidileceği konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

De Wever, 2 Kasım'da istifasını Kral Philippe'e sunmuştu. Kral, kararını erteleyerek koalisyonu oluşturan beş partinin liderleriyle görüşmüştü.

Başbakan, dün Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, bütçe müzakerelerinin sonuçsuz kalmasını "hükümet için ağır bir başarısızlık" olarak nitelemişti.

Kaynak: AA
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