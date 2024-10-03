Krathon Tayfunu Taiwan'da Etki Yarattı

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TAİPEİ, 3 Ekim (Xinhua) -- Krathon Tayfunu Perşembe günü yerel saatle 12.40'ta Taiwan'ın güneyindeki Kaohsiung'da karaya çıktı.

Yerel meteoroloji ajansı, tayfunun önce kuzeydoğuya, ardından kuzeye doğru saatte 4 ila 8 kilometre hızla ilerleyeceğini ve tayfunun merkezine yakın bölgelerde saatte 126 kilometreye kadar rüzgarlar oluşturacağını bildirdi.

Yerel afet müdahale merkezine göre, Perşembe sabahı itibarıyla tayfun, iki kişinin ölümüne, iki kişinin kaybolmasına ve 120'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.

Tayfun nedeniyle 22 şehir ve ilçede eğitim ile ticari faaliyetler askıya alındı. Ayrıca, Taiwan'ın güneyindeki yüksek hızlı demiryolu hizmetleri Perşembe günü saat 18.00'e kadar durduruldu.

Adanın Taoyuan Uluslararası Havaalanı, Perşembe günü 211 uçuşun askıya alındığını duyurdu. Ayrıca, ada genelinde 14 otoyol bölümü de ulaşıma kapatıldı.