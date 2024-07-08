Kremlin Sözcüsü: Fransa'daki Seçim Sonucu İkili İlişkileri Değiştirmez - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Fransa'daki Seçim Sonucu İkili İlişkileri Değiştirmez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'daki genel seçim sonucunun ikili ilişkileri değiştirmesini beklemediklerini söyledi. Peskov, Fransa'da yapılan erken genel seçim sonuçlarının ikili ilişkileri değiştirip değiştirmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlarken, umut beslemediklerini belirtti. Ayrıca, İran'daki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına saygı duyduklarını ve Tahran ile ilişkilerin sürdürüleceğini umut ettiklerini ifade etti. Kremlin Sözcüsü ayrıca, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin girişimlerine değer verdiklerini ve Putin'in Orban üzerinden ABD Başkanı Joe Biden ve diğer NATO ülkelerine mesaj iletmediğini belirtti.

08.07.2024 15:21
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'daki genel seçim sonucunun ikili ilişkileri değiştirmesini beklemediklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa'da yapılan erken genel seçim sonuçlarının ikili ilişkileri değiştirip değiştirmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Fransa'da ikili ilişkileri iyileştirme yönünde girişimleri destekleyecek siyasi güçlerin seçimleri kazanması Rusya için iyi olurdu. Ancak şu ana kadar kimsede bu kadar belirgin bir siyasi irade görmedik. Bu nedenle, bu anlamda umut beslemiyoruz." dedi.

Peskov, Fransa'da hükümetin kurulma sürecini yakından takip edeceklerini belirterek, "Fransa, Avrupa kıtasında önemli bir ülke. Bu nedenle, orada olanlar ilgimizi çekiyor." ifadelerini kullandı.

"Putin, Biden'e mesaj iletmedi"

İran'da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını da değerlendiren Peskov, İran halkının seçimine saygı duyduklarını dile getirerek, "İran'ın yeni yönetimine başarılar diliyoruz. Elbette Tahran ile ortaklık ve müttefik seviyesindeki ilişkilerin sürdürüleceğini umuyoruz." dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın geçen hafta Rusya'yı ziyaret ettiğini ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü anımsatan Peskov, Orban'ın Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin girişimlerine değer verdiklerini söyledi.

Sözcü Peskov, Putin'in Orban üzerinden ABD Başkanı Joe Biden ve diğer NATO ülkelerine mesaj iletmediğini ifade etti.

Kaynak: AA

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