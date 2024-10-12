Kripto Dolandırıcılığı: 1,2 Milyon Lira - Son Dakika
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Kripto Dolandırıcılığı: 1,2 Milyon Lira

Kripto Dolandırıcılığı: 1,2 Milyon Lira

Zonguldak'ta 'kripto yatırım' vaadi ile dolandırıcılık yapan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

12.10.2024 15:36
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ZONGULDAK merkezli soruşturmada 'kripto varlık yatırım vaadi' ile 1 milyon 186 bin liralık dolandırıcılık yapan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ev hapsine çarptırıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformu üzerinden 'kripto varlık yatırım vaadi' ile vatandaşları dolandıran 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından 9 Ekim'de İzmir ve Karaman'da yapılan eş zamanlı baskınlarla Y.A. (27) ile G.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin 1 milyon 186 bin liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. tutuklanırken, Y.A. ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kripto Dolandırıcılığı: 1,2 Milyon Lira - Son Dakika

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