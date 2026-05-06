Kriz Haberciliği Atölyesi Samsun\'da

Samsun'da, Basın İlan Kurumunca (BİK), iletişim fakültesi öğrencilerinin kriz dönemlerinde doğru, hızlı ve sorumlu habercilik refleksi kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi" gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi'nde düzenlenen programda, 15 Temmuz'da yapılan haberler ve gazetelerin manşetleri ele alındı.

OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden Dr. Özlem Delal Abanoz, medya etiği, sorumlu yayıncılık, dezenformasyonla mücadele, kriz ve olağanüstü durumlarda doğru haber üretimi ile haber ve kaynak doğrulama konularını anlattı.

Programa konuşmacı olarak katılan Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir de ajansın çalışmaları hakkında bilgi vererek mesleki tecrübelerini paylaştı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, AA muhabirine, 15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi'nde, Abanoz ile Demir'in kriz haberciliği, haberde doğrulama ve doğru bilginin önemiyle ilgili bir eğitim verdiklerini söyledi.

Yazı işleri müdürleri ve sayfa tasarımı konusunda uzman olan gazetecilerin eğitim verdiğini aktaran Bekiroğlu, bu eğitimi alan öğrencilerin 15 Temmuz'u konu alan gazetede manşetleri hazırlayacaklarını kaydetti.

Programa, İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.