Kriz Haberciliği Atölyesi Samsun'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kriz Haberciliği Atölyesi Samsun'da

Kriz Haberciliği Atölyesi Samsun\'da
06.05.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da iletişim öğrencileri için '15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi' düzenlendi.

Samsun'da, Basın İlan Kurumunca (BİK), iletişim fakültesi öğrencilerinin kriz dönemlerinde doğru, hızlı ve sorumlu habercilik refleksi kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi" gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi'nde düzenlenen programda, 15 Temmuz'da yapılan haberler ve gazetelerin manşetleri ele alındı.

OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden Dr. Özlem Delal Abanoz, medya etiği, sorumlu yayıncılık, dezenformasyonla mücadele, kriz ve olağanüstü durumlarda doğru haber üretimi ile haber ve kaynak doğrulama konularını anlattı.

Programa konuşmacı olarak katılan Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir de ajansın çalışmaları hakkında bilgi vererek mesleki tecrübelerini paylaştı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, AA muhabirine, 15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi'nde, Abanoz ile Demir'in kriz haberciliği, haberde doğrulama ve doğru bilginin önemiyle ilgili bir eğitim verdiklerini söyledi.

Yazı işleri müdürleri ve sayfa tasarımı konusunda uzman olan gazetecilerin eğitim verdiğini aktaran Bekiroğlu, bu eğitimi alan öğrencilerin 15 Temmuz'u konu alan gazetede manşetleri hazırlayacaklarını kaydetti.

Programa, İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kriz Haberciliği Atölyesi Samsun'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran’da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26’ya yükseldi Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26'ya yükseldi
MHP’li Feti Yıldız’dan ’mutlak butlan’ açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir MHP'li Feti Yıldız'dan 'mutlak butlan' açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış
Tahir Kıran’dan Fenerbahçe’deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı Tahir Kıran'dan Fenerbahçe'deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor

18:40
Marmaris’te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
18:36
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
17:31
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 19:03:29. #7.13#
SON DAKİKA: Kriz Haberciliği Atölyesi Samsun'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.