Kruger Park'ta Çiftin Cinayeti: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dünyaca ünlü doğa yaşam alanı Kruger Ulusal Parkı'nda öldürülen Güney Afrikalı turist çiftin cinayetiyle bağlantılı olduğu belirtilen 2 şüpheli Mozambik'te gözaltına alındı.

Güney Afrika Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı Willie Aucamp, yaptığı açıklamada, Kruger Ulusal Parkı'nın Pafuri bölümünde öldürülen Dina ve Ernst Marais çiftinin cinayetiyle bağlantılı 2 şüphelinin Mozambik'te gözaltına alındığını bildirdi.

Aucamp, şüphelilerin suçlarını itiraf ettiğini ve çifte ait aracın da ele geçirildiğini belirterek, zanlıların Güney Afrika'da yargılanabilmesi için resmi iade sürecinin başlatılacağını ifade etti.

Şüphelilerin ülkeye getirilerek adalet önüne çıkarılması için Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü aktaran Aucamp, "Bu suçluların yakalanacağını söylemiştik ve tam olarak olan da budur." dedi.

Aucamp, operasyonun başarısında Güney Afrika Ulusal Parklar İdaresi (SANPARKS), Güney Afrika Polis Teşkilatı (SAPS), Mozambik makamları ve koruma ortaklarının işbirliğinin belirleyici olduğunu vurguladı.

Çiftin cansız bedenine sınır noktasında ulaşılmıştı

SANPARKS'tan 23 Mayıs'ta yapılan açıklamada, parkta tatil yaparken kaybolan Güney Afrikalı çift Dina ve Ernst Marais'in cansız bedenine ulaşıldığı duyurulmuştu.

Olay yerinde çiftin kullandığı aracın bulunamadığı açıklanırken, soruşturma kapsamında polis ve park korucuları tarafından geniş çaplı çalışma yürütülmüştü.

Mozambik ve Zimbabve sınırına yakın konumdaki Pafuri bölümü, Luvuvhu ve Limpopo nehirlerinin birleştiği bölgede yer alıyor.