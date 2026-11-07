KSÜ Göksun MYO'da öğrenciler sahada tarım öğrenirken çiftçiler modern tarım öğreniyor - Son Dakika
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KSÜ Göksun MYO'da öğrenciler sahada tarım öğrenirken çiftçiler modern tarım öğreniyor

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KSÜ Göksun MYO'da yürütülen 'Tarımı sahada öğren, bilimle geliştir' projesiyle öğrenciler teorik bilgilerini tarımsal işletmelerde ve kampüsteki sera ile tarlalarda uyguluyor. Çiftçiler de akademisyenlerle bilgi paylaşımı sayesinde modern tarım tekniklerinden yararlanıyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Göksun Meslek Yüksekokulunda yürütülen projeyle üniversite öğrencileri tarımsal üretimi sahada öğrenirken çiftçiler de akademik bilgi ve modern tarım tekniklerinden yararlanıyor.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü tarafından hayata geçirilen "Tarımı sahada öğren, bilimle geliştir" projesi kapsamında öğrenciler, derslerde edindikleri teorik bilgileri tarımsal işletmelerde ve uygulama alanlarında deneyimliyor.

Haftanın belirli günlerinde akademisyenleriyle birlikte farklı ölçeklerdeki tarımsal işletmeleri ziyaret eden öğrenciler, budama, çapalama ve ilaçlama gibi çalışmalara katılarak üretim süreçlerini yakından tanıyor.

Kampüs bünyesindeki sera ve tarlalarda da uygulamalı eğitim alan öğrenciler, kullanılan alet ve ekipmanları tanıma, geleneksel yöntemlerle bilimsel uygulamaları karşılaştırma fırsatı buluyor.

Çiftçilerle karşılıklı bilgi ve deneyimler paylaşılıyor

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağrı Özgür Özkan, AA muhabirine, öğrencilerin meslek hayatına daha donanımlı hazırlanması için teorik eğitimin uygulamayla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin gerçek çalışma ortamlarında deneyim kazanmasının önemine değinen Özkan, "Öğrencilerimizin eğitim sürecinde edindikleri teorik bilgileri uygulamayla pekiştirmelerini ve mesleklerini sahada öğrenmelerini çok önemsiyoruz. Böylece öğrencilerimiz hem mesleki bilgi ve becerilerini geliştiriyor hem de sahada karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm üretme konusunda deneyim kazanıyor." diye konuştu.

Özkan, uygulamalı eğitimin mezunların iş hayatına daha donanımlı ve deneyimli bireyler olarak katılmasına katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Şerife Akkeçeci, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmenin yanı sıra çiftçilerin modern tarım teknikleri konusundaki bilgi ve deneyimlerini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Bölümün açıldığı günden bu yana uygulamalı eğitime ağırlık verdiklerini anlatan Akkeçeci, öğrencileri çiftçilerle bir araya getirerek karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımına imkan sağladıklarını kaydetti.

Çiftçilerin yıllara dayanan saha tecrübeleriyle akademik bilgilerin buluşmasının önemli kazanımlar sağladığını vurgulayan Akkeçeci, bu sayede ortak bir öğrenme ortamı oluşturduklarını dile getirdi.

KSÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Girgel, öğrencilerin tarımsal üretimin yanı sıra kullanılan alet ve makineler hakkında da sahada bilgi edindiğini belirtti.

Bitkilerin yetiştirilmesi, üretim aşamalarında dikkat edilmesi gerekenler ve tarımsal faaliyetlerin ekonomik boyutunun uygulamalı olarak anlatıldığını aktaran Girgel, öğrencilerin üretimi ve ürünlerin ekonomik değerini yerinde gözlemleme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Çiftçilerden Tuğrul Ünal da projenin kendilerine de katkı sağladığını belirterek, saha tecrübelerini öğrencilere aktarırken farklı bilgiler öğrenme fırsatı bulduklarını söyledi.

Öğrencilerden Sena Gül Mumcu ise derslerde öğrendikleri bilgilerin uygulamalı eğitimlerle desteklenmesinin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA
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