KSÜ Spor Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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KSÜ Spor Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni

KSÜ Spor Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni
01.07.2026 18:32
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde 176 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende 176 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, törende yaptığı konuşmada, mezun olan tüm öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarı diledi.

Üniversite olarak her öğrenciyle kalıcı bağlar kurmak istediklerini ifade eden Okumuş, "Üniversite olarak, hocalarımızla birlikte her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Gerek mesleki gerekse akademik süreçlerinizde sizlere destek olmayı sürdüreceğiz. Meslek hayatınızda hangi alanda ilerlerseniz ilerleyin işinizi en iyi şekilde yapmaya gayret edin ve yeni gelişmelere açık olun. Mezuniyetiniz hayırlı olsun." diye konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünal Türkçapar da mezun öğrenci ve ailelerini tebrik etti.

Konuşmaların ardından fakülteyi dereceyle tamamlayan öğrencilere başarı ödülleri takdim edildi.

Öğrencilerin diplomalarının da verildiği tören, kep atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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