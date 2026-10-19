KTSO Başkanı Ilık, Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla buluştu ve günlerini kutladı - Son Dakika
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KTSO Başkanı Ilık, Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla buluştu ve günlerini kutladı

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KTSO Başkanı Ilık, Muhtarlar Günü\'nde muhtarlarla buluştu ve günlerini kutladı
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Muhtarlar Günü dolayısıyla KTSO Başkanı Soner Ilık, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek günlerini kutladı ve başarılar diledi. Ilık, muhtarların yerel yönetimlerin ve demokrasinin temel taşı olduğunu, vatandaşla devlet arasında köprü görevi gördüğünü belirtti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde muhtarlarla bir araya gelen Ilık, Muhtarlar Günü'nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Muhtarların yerel yönetimlerin ve demokrasinin temel taşı olduğunu belirten Ilık, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımız ile devletimiz arasında köprü görevi gören, mahallelerimizin talep ve ihtiyaçlarını en iyi bilen temsilcilerimizdir. Kırklareli'mizin gelişimi ve huzuru için gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, Muhtarlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Ilık'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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