KTSO'da Yönetim Kurulu Başkanlığına 13 oyla Ömer Ayar seçildi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Ayar getirildi.

Geçen hafta 10 grupta belirlenen 24 meclis üyesi, KTSO hizmet binasında yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri ve Disiplin Kurulu üyelerini belirledi.

İki listenin yarıştığı seçimlerde Ömer Ayar aldığı 13 oyla Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Rakibi Fatih Çapraz 10 oyda kalırken, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Ayrıca Meclis Başkanlığına ise Murat Sönmez getirildi.