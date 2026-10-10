KTSO'da Yönetim Kurulu Başkanlığına 13 oyla Ömer Ayar seçildi - Son Dakika
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KTSO'da Yönetim Kurulu Başkanlığına 13 oyla Ömer Ayar seçildi

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KTSO hizmet binasında yapılan seçimlerde 24 meclis üyesi, Yönetim Kurulu Başkanlığına 13 oyla Ömer Ayar'ı seçti. Rakibi Fatih Çapraz 10 oyda kalırken 1 oy geçersiz sayıldı; Meclis Başkanlığına Murat Sönmez getirildi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Ayar getirildi.

Geçen hafta 10 grupta belirlenen 24 meclis üyesi, KTSO hizmet binasında yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri ve Disiplin Kurulu üyelerini belirledi.

İki listenin yarıştığı seçimlerde Ömer Ayar aldığı 13 oyla Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Rakibi Fatih Çapraz 10 oyda kalırken, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Ayrıca Meclis Başkanlığına ise Murat Sönmez getirildi.

Kaynak: AA
Murat SönmezÖmer AyarEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: KTSO'da Yönetim Kurulu Başkanlığına 13 oyla Ömer Ayar seçildi - Son Dakika
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