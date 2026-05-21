KTÜ Meslek Tanıtım Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KTÜ Meslek Tanıtım Fuarı Açıldı

21.05.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da 10. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı, öğrencilere kariyer rehberliği sunuyor.

Trabzon'da Bilim, Kültür, Sanat Haftası kapsamında "10. Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Meslek Tanıtım Fuarı" açıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, fuar, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde üniversite ve meslek seçimi yapmak isteyen öğrencilerin ziyaretine açıldı.

Üniversitenin fakülte ve meslek yüksekokullarınca kurulan stantlarda, bölüm ve mesleklere ilişkin öğrencilere bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, öğrencilerin meslek tercihlerinde ve kariyer planlama sürecinde, rehberlik hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirterek, "10. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı'nda, yükseköğretime geçiş sürecinde bulunan öğrencilerimize, vizyoner bir bakış açısı kazandırarak tercihlerini, üniversitemizden yana kullanmaları noktasında kendilerine, kurumumuz ve bünyemizde bulunan programlar hakkında detaylı bilgi vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin ziyaret ettiği fuar, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel KTÜ Meslek Tanıtım Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
Erdoğan’dan, “Bayramda İstanbul’da mısınız“ sorusuna yanıt: Eşim bakalım ne der Erdoğan'dan, "Bayramda İstanbul'da mısınız?" sorusuna yanıt: Eşim bakalım ne der?
Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı, kadın alt katın balkonuna atladı Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı, kadın alt katın balkonuna atladı
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Devlet Bahçeli’nin çağrısına destek veren Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
Aydın’da 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi Aydın'da 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi

18:52
Mutlak butlan kararına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum
Mutlak butlan kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
18:06
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 18:56:06. #7.13#
SON DAKİKA: KTÜ Meslek Tanıtım Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.