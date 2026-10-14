KTÜ Of Teknoloji Fakültesi öğrencileri, ISS\'ten 8 görüntüyle ARISS belgesi aldı

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Of Teknoloji Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü öğrencileri, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yayımlanan görüntü sinyallerini yakalayıp, uluslararası 'ARISS SSTV Ödül Belgesi'ni almaya hak kazandı. Doç. Dr. Ömer Kasar, "55 öğrencimiz, 4 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yayımlanan 12 görüntünün sinyallerini nöbetleşe takip ederek bunlardan 8'ini yakalamayı başardı" dedi.

KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Ömer Kasar yürütücülüğünde gerçekleştirilen İstasyOF Projesi kapsamında öğrenciler, 2- 6 Ekim tarihlerinde düzenlenen ARISS SSTV 33'üncü Seri etkinliğine katıldı. Etkinlikte, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan farklı temalarda yayımlanan 12 görüntünün sinyallerini yakalamak için 55 öğrenci görev aldı. Yaklaşık 400 kilometre yükseklikteki istasyonun geçiş saatlerini takip eden öğrenciler, nöbetleşe çalışarak belirlenen zamanlarda bir araya gelip, anten ve telsiz sistemlerini istasyonun konumuna göre yönlendirdi. Amatör telsiz sistemleri aracılığıyla ses sinyali olarak alınan yayınlar, Robot36 görüntü çözümleme yazılımıyla görsellere dönüştürüldü. Öğrenciler, elde ettikleri 8 görüntüyü ilgili sisteme göndererek ARISS SSTV Ödül Belgesi'ni almaya hak kazandı.

'ÖĞRENCİLER İÇİN GÜZEL BİR DENEYİM OLDU'

KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Ömer Kasar, "Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği olarak amatör telsizcilik ve uydu haberleşmesi amacıyla kurduğumuz telsiz istasyonumuz İstasyOf'ta öğrencilerimizle etkinlik yapmak için bir araya geliyoruz. SSTV etkinliğin kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan farklı temalar içeren 12 resim gönderiliyor. 55 öğrencimiz, 4 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yayımlanan 12 görüntünün sinyallerini nöbetleşe takip ederek bunlardan 8'ini yakalamayı başardı. Güzel bir deneyim oldu. Öğrencilerimiz, uydu haberleşmesi ve geçişlerini, telsiz ve anten kullanımını deneyimlediler. Gönderdiğimiz resimlerin karşılığında da sertifika elde ettik" ifadelerini kullandı.

'GÖRÜNTÜLERLE ÖDÜL KAZANDIK ÇOK MUTLUYUZ'

KTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Melek Yolcu, "Uluslararası Uzay İstasyonu, bize geçiş saatlerini bildiriyor. Biz de uygulama üzerinden takibini yapıyoruz. Uygun saatlerde de toplanıp, anten ve telsizlerimizi geçişe göre yönlendiriyoruz. Görüntüyü ses olarak alıyoruz ve uygulama üzerinden sesi görüntüye dönüştürüyoruz. Haberleşme öğrencisi olduğumuz için bunları bizi daha çok gururlandıran etkinlikler oldu. Takım ruhunu gördük ve güzel görseller elde ettik. Görüntüleri sisteme yolladık ve karşılığında ödül kazanmış olduk. Çok mutluyuz" dedi.

4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Keleş de uydu geçişlerini takip ettiklerini belirterek, "SSTV dediğimiz etkinlikle, aslında bir uydu yayını, biz de nöbetleşe çalıştık. Çünkü uydu sürekli üzerimizde değil ve belirli aralıklarla geçiyor. Arkadaşlarımızla beraber biz çizelge oluşturarak geçişlere göre planlama yaptık. Bunu yakalamak bu işi bilen amatör telsizcilere göre aslında zor bir şey değil. Bizim için yeni ve zor oldu. Hep birlikte çalıştık. Bölüm adına çok gururlu hissediyoruz" diye konuştu.