Küba Büyükelçisi'ne Destek Ziyareti

(ANKARA) - Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve Ankara Bölge Temsilcisi Bayram Karkın, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios'u ziyaret etti.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve Ankara Bölge Temsilcimiz Bayram Karkın, ABD Emperyalizminin saldırılarına ve ablukasına karşı yiğitçe direnen Sosyalist Küba Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios'u ziyaret ederek dayanışmamızı bir kez daha gösterdi. ABD Emperyalizmi, Küba'dan Elini Çek! Küba İşçi Sınıfı ve Halkı Yalnız Değildir!" denildi.