Küba'da yüksek gerilim arızası elektrik sistemini çökertti, ülke çapında kesinti var - Son Dakika
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Küba'da yüksek gerilim arızası elektrik sistemini çökertti, ülke çapında kesinti var

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Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nde tam kesinti meydana geldi, ülke genelinde kesinti yaşanıyor. UNE yetkilileri, orta kesimdeki yüksek gerilim şebekesindeki arızanın sistemi devre dışı bıraktığını, hastane ve su tesislerine yeniden elektrik verilmeye başlandığını belirtti.

Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin bir kez daha devre dışı kalması sonucunda ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Küba Enerji Bakanlığından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkedeki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Elektrik sisteminde tam bir kesinti meydana gelmiştir. Geri yükleme protokolleri halihazırda devreye girmeye başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yaşanan geniş çaplı kesintinin ardından elektrik hizmetini yeniden sağlamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Küba Elektrik Birliği (UNE) yetkililerinden Felix Estrada, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkenin orta kesimindeki yüksek gerilim şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle Ulusal Elektrik Sistemi'nin devre dışı kaldığını belirtti.

Estrada, hastaneler, iletişim merkezleri ve içme suyu pompalama tesisleri gibi öncelikli noktalara yeniden elektrik verilmeye başlandığını kaydetti.

Elektrik arzının kademeli olarak yeniden sağlanması için belirlenen protokollerin devreye alındığını aktaran Estrada, toparlanma sürecinde yeni aksaklıkların yaşanmaması amacıyla çalışmaların gerekli teknik titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Küba genelinde yılbaşından bu yana defalarca elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Küba'daki durum

Ulusal basına göre, Küba ekonomisinin 2020-2025 döneminde yüzde 15'ten fazla küçüldüğü tahmin ediliyor.

ABD'nin yılbaşında başlattığı petrol ablukası ve mayıs ayından itibaren ekonominin kilit sektörlerine yönelik uyguladığı ikincil yaptırımlar ise ülkedeki ekonomik kırılganlığı daha da derinleştiriyor.

Kübalılar, elektrik kesintilerinin ve toplu taşımanın neredeyse tamamen durması nedeniyle zor günler geçirirken, hastaneler de yalnızca asgari düzeyde hizmet verebiliyor. Özellikle kayıt dışı piyasalarda gıda ve ilaç fiyatları ise fahiş seviyelere yükseliyor.

Kaynak: AA
HastaneEkonomiGüncelEnerjiDünyaKübaSon Dakika

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