Küba ve Vietnam İlişkileri Gelişiyor

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülkeye resmi ziyarette bulunan Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung'u kabul etti.

Diaz-Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, başkent Havana'da kabul ettiği Trung'a Küba'ya verdiği destek ve dayanışma için teşekkür etti.

Küba ve Vietnam arasındaki "güçlü ilişkilere" dikkati çeken Diaz-Canel, "Her iki parti, hükümet ve halkı birbirine bağlayan tarihi ve sağlam bağların altını çizdik. Vietnamlı kardeşlerimizin Küba ile olan daimi dayanışması için teşekkür ettim." ifadesini kullandı.

Küba Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung'un, Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı To Lam'ın özel temsilcisi sıfatıyla resmi temaslarda bulunmak üzere cumartesi günü Havana'ya geldiği bildirildi.

Açıklamada, iki ülkenin gıda güvenliği, biyoteknoloji, biyofarmasötik, sağlık, eğitim, bilim ve teknoloji, inşaat ile yenilenebilir enerji gibi alanlardaki iş birliği çalışmalarını koordine ettiği ifade edildi.

Trung, Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

Vietnam Dışişleri Bakanı Trung, Küba ziyareti kapsamında, Başbakan Manuel Marrero ve Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ile de birer görüşme gerçekleştirdi.

Trung, daha sonra Mariel Özel Gelişim Bölgesi'nin (ZEDM) yanı sıra ülkesinin Küba ile pirinç üretimi için ortak bir proje yürüttüğü Pinar del Rio eyaletindeki alanları ziyaret etti.

Küba Başbakanı Marrero X'te açıklamasında, ülkesini böylesine karmaşık bir zamanda ziyaret ettiği için Trung'a teşekkür ederek, "Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk ve işbirliği bağlarını güçlendirmeye devam etme irademizi teyit ettik." dedi.

Vietnam, Küba'da Asya ve Okyanusya bölgesinden en fazla yatırım yapan ülke konumunu korurken, adada gıda ve tarım, hazır çocuk bezi ve deterjan üretimi, yenilenebilir enerji, ticaret ile finans ve bankacılık gibi stratejik alanlarda çeşitli projeler yürütüyor.