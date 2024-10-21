Küba'yı Vuran Tropikal Fırtına Oscar - Son Dakika
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Küba'yı Vuran Tropikal Fırtına Oscar

Fırtına Oscar, Küba'da hasara ve elektrik kesintilerine yol açtı, ani sel riski taşıyor.

21.10.2024 11:46
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Küba'yı şiddetli yağış ve rüzgarla vuran tropikal fırtına Oscar, birkaç gündür elektrik kesintisinin yaşandığı ülkede hayatı olumsuz etkiledi, bazı binalar hasar gördü.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, tropikal fırtınanın dün saatte 75 kilometre hızla Guantanamo kentinden karaya vurduğu bildirildi.

Açıklamada, Oscar'ın ülkede ilerlemeye devam ettiği, ani sellere ve can kayıplarına neden olabileceği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre şiddetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle sahil şeridindeki bazı binalar hasar gördü ve halihazırda elektrik kesintisinin yaşandığı ülkede fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Küba'da ana enerji santrallerinde meydana gelen arıza sebebiyle 18 Ekim'den bu yana milyonlarca kişi elektriksiz kalmıştı.

Yetkililer, yoğun çabanın ardından başta başkent Havana olmak üzere bazı bölgelere enerji sağlanmaya başlandığını duyurdu ancak ülkenin yüzde 80'ine hala elektrik verilemiyor ve 30 saatten fazla süredir bazı kentlerdeki kesintiler devam ediyor.

Küba'da enerji santrallerindeki arızalar nedeniyle sıklıkla elektrik kesintileri yaşanıyor. Basında yer alan haberlere göre 40 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen santrallere yeterli bakım yapılmadığı için bu sorunlar tekrarlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küba'yı Vuran Tropikal Fırtına Oscar - Son Dakika

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