Kubilius'a göre Avrupa Güvenlik Konseyi savunmadaki parçalanmışlığı giderebilir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, "Avrupa Güvenlik Konseyi"nin kurulmasının kıta genelinde savunma sanayisindeki parçalanmışlığın giderilmesine ve birlik sağlanmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

Kubilius, "Varşova Güvenlik Forumu 2026"da konuştu.

AB'de savunmanın büyük ölçüde üye ülkelerin yetki alanına girdiğine işaret eden Kubilius, üye ülkelerin savunma planlarını NATO ile koordine ettiğini, AB'nin de ekonomik araçları devreye sokarak destek sağladığını belirtti.

Kubilius, Avrupa'nın, savunma kapasitesini geliştirme ihtiyacının tamamen kendi sorumluluğu olduğunu çok iyi anlaması gerektiğini ifade ederek, "Bunun nedeni bazı kişilerin düşündüğü gibi Amerikalıların artık bizi sevmemesi değil. Asıl neden küresel jeopolitik gelişmelerin ve askeri dengelerin değişmesi. Çin yükseliyor ve çok açık bir savunma mantığı çerçevesinde Amerikalılar da kaynaklarının çok daha büyük bir bölümünü bu bölgeye kaydıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişme karşısında Avrupa'nın sürekli şikayet etmek yerine kendi sorumluluğunu çok daha ciddi ve acil bir şekilde üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Kubilius, NATO'nun "3.0 konsepti" kapsamında da ortaya konulduğu üzere Avrupa'nın konvansiyonel savunmasına ilişkin birincil sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

NATO'nun Avrupa ayağını çok daha güçlü hale getirebilmek için Avrupa kıtasında daha fazla birlik sağlamanın kurumsal yollarının da bulunması gerektiğini belirten Kubilius, barış döneminde oluşturulan Avrupa kurumlarının, doktrinlerinin ve karar alma mekanizmalarının mevcut koşullara uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Avrupa Güvenlik Konseyi"nin kurulması değerlendirilmeli

Norveç'in, AB üyesi ülkelerin, Ukrayna'nın, İngiltere'nin ve Avrupa'ya yakın bir ülke olan Kanada'nın da dahil olabileceği bir "Avrupa Güvenlik Konseyi" kurulması olasılığının değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Kubilius, temel sorunlardan birinin Avrupa savunma sanayisinin "parçalanmış" olması olduğunu söyledi.

Kubilius, entegre bir savunma pazarı bulunmadığını ve bu durumun sanayinin istenilen ölçüde güçlü olmasını engellediğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu parçalanmış yapının üstesinden gelebilmek için savunma konusunda siyasi açıdan nasıl daha fazla birlik sağlayabileceğimizi değerlendirmeliyiz. Güvenlik Konseyi fikri de burada devreye giriyor. Bu yapı, özellikle öncü üye ülkeler arasında daha net bir vizyon oluşturulmasına ve parçalanmışlık da dahil olmak üzere mevcut zayıflıklarımızın giderilmesine yönelik somut kararlar alınmasına imkan sağlayabilir."