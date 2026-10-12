Kubilius'a göre Avrupa Güvenlik Konseyi savunmadaki parçalanmışlığı giderebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kubilius'a göre Avrupa Güvenlik Konseyi savunmadaki parçalanmışlığı giderebilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komiseri Andrius Kubilius, Varşova Güvenlik Forumu 2026'da Avrupa Güvenlik Konseyi'nin savunma sanayisindeki parçalanmışlığı giderip birlik sağlayabileceğini söyledi. Konseye Norveç, AB üyeleri, Ukrayna, İngiltere ve Kanada'nın dahil olabileceği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, "Avrupa Güvenlik Konseyi"nin kurulmasının kıta genelinde savunma sanayisindeki parçalanmışlığın giderilmesine ve birlik sağlanmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

Kubilius, "Varşova Güvenlik Forumu 2026"da konuştu.

AB'de savunmanın büyük ölçüde üye ülkelerin yetki alanına girdiğine işaret eden Kubilius, üye ülkelerin savunma planlarını NATO ile koordine ettiğini, AB'nin de ekonomik araçları devreye sokarak destek sağladığını belirtti.

Kubilius, Avrupa'nın, savunma kapasitesini geliştirme ihtiyacının tamamen kendi sorumluluğu olduğunu çok iyi anlaması gerektiğini ifade ederek, "Bunun nedeni bazı kişilerin düşündüğü gibi Amerikalıların artık bizi sevmemesi değil. Asıl neden küresel jeopolitik gelişmelerin ve askeri dengelerin değişmesi. Çin yükseliyor ve çok açık bir savunma mantığı çerçevesinde Amerikalılar da kaynaklarının çok daha büyük bir bölümünü bu bölgeye kaydıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişme karşısında Avrupa'nın sürekli şikayet etmek yerine kendi sorumluluğunu çok daha ciddi ve acil bir şekilde üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Kubilius, NATO'nun "3.0 konsepti" kapsamında da ortaya konulduğu üzere Avrupa'nın konvansiyonel savunmasına ilişkin birincil sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

NATO'nun Avrupa ayağını çok daha güçlü hale getirebilmek için Avrupa kıtasında daha fazla birlik sağlamanın kurumsal yollarının da bulunması gerektiğini belirten Kubilius, barış döneminde oluşturulan Avrupa kurumlarının, doktrinlerinin ve karar alma mekanizmalarının mevcut koşullara uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Avrupa Güvenlik Konseyi"nin kurulması değerlendirilmeli

Norveç'in, AB üyesi ülkelerin, Ukrayna'nın, İngiltere'nin ve Avrupa'ya yakın bir ülke olan Kanada'nın da dahil olabileceği bir "Avrupa Güvenlik Konseyi" kurulması olasılığının değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Kubilius, temel sorunlardan birinin Avrupa savunma sanayisinin "parçalanmış" olması olduğunu söyledi.

Kubilius, entegre bir savunma pazarı bulunmadığını ve bu durumun sanayinin istenilen ölçüde güçlü olmasını engellediğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu parçalanmış yapının üstesinden gelebilmek için savunma konusunda siyasi açıdan nasıl daha fazla birlik sağlayabileceğimizi değerlendirmeliyiz. Güvenlik Konseyi fikri de burada devreye giriyor. Bu yapı, özellikle öncü üye ülkeler arasında daha net bir vizyon oluşturulmasına ve parçalanmışlık da dahil olmak üzere mevcut zayıflıklarımızın giderilmesine yönelik somut kararlar alınmasına imkan sağlayabilir."

Kaynak: AA
İngilterePolitikaGüvenlikSavunmaGüncelKanadaNorveçDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Fatih Altaylı’nın ailesinin manastırı görüntülendi Tam 1000 yıllık Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı Bir anne son anda müdahale etmiş Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı! Bir anne son anda müdahale etmiş
Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti
14:51
11 gol, 10 asist yapmıştı Fenerbahçe’de şok ayrılık
11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
14:42
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
14:16
PKK’nın Metina’daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
14:00
PKK, Kuzey Irak’taki 4 kampı boşalttı
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
13:44
17 yaralının olduğu kaza kamerada Vali dayanamadı tek cümle söyledi
17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi
13:11
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 14:53:18. #.0.3#
SON DAKİKA: Kubilius'a göre Avrupa Güvenlik Konseyi savunmadaki parçalanmışlığı giderebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei