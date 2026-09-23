Kubilius, AB'nin 2034'e kadar 62 fırlatma için kapasite açığı bulunduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kubilius, AB'nin 2034'e kadar 62 fırlatma için kapasite açığı bulunduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu Üyesi Andrius Kubilius, Avrupa'nın fırlatma krizini geride bıraktığını ancak yeni bir kapasite açığıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Kubilius, 10 yılda yaklaşık 50 bin uydunun fırlatılacağını, AB'nin 2034'e kadar 62 fırlatmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, Avrupa'nın fırlatma araçları konusunda yaşadığı krizi geride bıraktığını ancak artan uydu talebi nedeniyle yeni kapasite açığıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kubilius, Brüksel'de düzenlenen 2. AB Uzaya Erişim Konferansı'nda yaptığı konuşmada, gelecek 10 yılda dünya genelinde yaklaşık 50 bin uydunun uzaya gönderilmesinin beklendiğini, fırlatma imkanlarının ise bu talebin gerisinde kaldığını belirtti.

AB'nin uydu navigasyon sistemi Galileo, dünya gözlem programı Copernicus ve güvenli uydu iletişim ağı IRIS² gibi projeleri için 2034'e kadar 62 fırlatmaya ihtiyaç duyacağını kaydeden Kubilius, "Bu açığı kapatmalıyız. Avrupa'nın uzay programları, savunması ve güvenliği buna bağlı." dedi.

Avrupa'nın uzaya bağımsız erişimini sağlamanın en önemli hedefleri olduğunu vurgulayan Kubilius, yabancı roketlere bağımlı kalmamaları gerektiğini ifade etti.

Kubilius, Avrupa'daki fırlatma tesisleri ile üretim ve test merkezlerini ziyaret ederek kapasiteyi artırmanın yollarını değerlendireceğini, gelecek yıl da uzaya erişime ilişkin eylem planı sunmayı hedeflediğini söyledi.

Kaynak: AA
TeknolojiSavunmaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı 3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı
Siirt’te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor Siirt'te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor
İstanbullular dikkat AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek İstanbullular dikkat! AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek
Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu
Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı
13:51
Galatasaray’da başkanlık yarışı erkenden başladı 5 isim gündemde
Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemde
13:46
A101’in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
A101'in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 14:02:01. #7.12#
SON DAKİKA: Kubilius, AB'nin 2034'e kadar 62 fırlatma için kapasite açığı bulunduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement