Kübra Denizci Keskin'den Bodrum Rallisi'nde Çifte Başarı

(BURSA) - Kübra Denizci Keskin, Osmangazi Belediyesi'nin desteğiyle yarıştığı Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Bodrum Rallisi'nde büyük bir başarıya imza atarak, iki ayrı kategoride ikincilik kürsüsüne çıktı.

"Dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu" ünvanını taşıyan Keskin, Bodrum Rallisi'nde zorlu etapları başarıyla tamamlayarak iki ayrı kategoride ikincilik kürsüsüne çıktı."

Osmangazi Belediyesi'nin desteğinin kendisi için önemli bir güç olduğunu söyleyen başarılı pilot, gelecek yarışlarda iddiasını koruyacağını vurguladı.