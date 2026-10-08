Küçük Ağrı'ya tırmanan dağcılar, 5 bin 137 metre rakımlı Büyük Ağrı'yı görüntüledi - Son Dakika
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Küçük Ağrı'ya tırmanan dağcılar, 5 bin 137 metre rakımlı Büyük Ağrı'yı görüntüledi

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Küçük Ağrı\'ya tırmanan dağcılar, 5 bin 137 metre rakımlı Büyük Ağrı\'yı görüntüledi
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Bir grup dağcı, Küçük Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirerek 5 bin 137 metre rakımlı Büyük Ağrı Dağı'nı görüntüledi. Zirvede sis ve bulutların arasından yükselen Büyük Ağrı'nın karlı zirvesi, fotoğraflık görüntüler oluşturdu.

BİR grup dağcı 3 bin 925 metre yüksekliğindeki Küçük Ağrı Dağı'na tırmanarak 5 bin 137 metre rakımlı Büyük Ağrı Dağı'nı izledi. Dağcılar, bulutların üzerinde kalan Ağrı Dağı'nın görüntülerini çekti.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Büyük Ağrı Dağı ile yanı başındaki Küçük Ağrı Dağı, doğaseverler ve dağcılık tutkunlarını ağırlıyor. 3 bin 896 metre yüksekliğindeki Küçük Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren dağcılar, zirvede sis ve bulutlar arasından yükselen 5 bin 137 metre rakımlı Büyük Ağrı Dağı'nın manzarasını görüntüledi. Zirveyi kaplayan sisle birlikte pamuksu bir görüntü sunan bulut tabakasının arasından yükselen Büyük Ağrı Dağı'nın karlı zirvesi, ortaya fotoğraflık görüntüler çıkardı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Küçük Ağrı'ya tırmanan dağcılar, 5 bin 137 metre rakımlı Büyük Ağrı'yı görüntüledi - Son Dakika
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