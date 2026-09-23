Küçükbaş hayvan sayısı aralık 2025'e göre yüzde 5,1 artışla 60 milyonu geçti - Son Dakika
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Küçükbaş hayvan sayısı aralık 2025'e göre yüzde 5,1 artışla 60 milyonu geçti

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Küçükbaş hayvan sayısı aralık 2025\'e göre yüzde 5,1 artışla 60 milyonu geçti
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Haziran 2026 verilerine göre küçükbaş hayvan sayısı 57 milyon 874 binden 60 milyon 815 bine çıktı. Koyun sayısı yüzde 6 artışla 49 milyon 473 bine yükselirken manda yüzde 0,2 azalarak 164 bin 508'e geriledi.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Haziran 2026 Hayvan Varlığı İstatistikleri'ne göre, koyun sayısı 2025 yılı aralık ayına kıyasla yüzde 6 artarak 49 milyon 473 bin 446'ya yükseldi. Aynı dönemde küçükbaş hayvan sayısı yüzde 5,1, büyükbaş hayvan sayısı yüzde 0,5 arttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Hayvan Varlığı İstatistikleri, Haziran 2026" bültenini yayımladı. Bültendeki verilere göre, küçükbaş hayvan sayısı 2025 yılı aralık ayındaki 57 milyon 874 bin 318 düzeyinden 60 milyon 815 bin 177'ye çıktı.

Koyun sayısı 46 milyon 688 bin 813'ten 49 milyon 473 bin 446'ya, keçi sayısı ise yüzde 1,4 artarak 11 milyon 185 bin 505'ten 11 milyon 341 bin 731'e yükseldi.

Büyükbaş hayvan sayısı aynı dönemde 17 milyon 708 bin 985'ten 17 milyon 804 bin 510'a çıktı. Sığır sayısı yüzde 0,5 artışla 17 milyon 640 bin 2 olurken manda sayısı yüzde 0,2 azalarak 164 bin 508'e geriledi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Küçükbaş hayvan sayısı aralık 2025'e göre yüzde 5,1 artışla 60 milyonu geçti - Son Dakika
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