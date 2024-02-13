Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a saldırı: Gözaltı sayısı 23'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a saldırı: Gözaltı sayısı 23'e çıktı

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a saldırı: Gözaltı sayısı 23\'e çıktı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen saldırıda 23 kişi gözaltına alındı. Saldırıda tabanca ve uzun namlulu silahlar kullanıldı. Yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı ve inceleme çalışmaları yapıldı.

13.02.2024 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜÇÜKÇEKMECE Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında meydana gelen saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 23'e çıktı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında, beyaz bir araç içerisinde derneğin bulunduğu Sarı Asma Sokak'a gelen kimliği belirsiz kişilerce tabanca ve uzun namlulu silahlar kullanılarak silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar geldikleri araç ile olay yerinden kaçarken, yaralanan kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği sokağın çevresinde şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.

23 GÖZALTI

Saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 23'e çıktı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Küçükçekmece, Aziz Yeniay, AK Parti, Saldırı, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a saldırı: Gözaltı sayısı 23'e çıktı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 12:25:02. #1.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a saldırı: Gözaltı sayısı 23'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement