Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili 12 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

11.02.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili 12 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiğini duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen; 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Küçükçekmece, Yılmaz Tunç, Aziz Yeniay, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 18:59:19. #1.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement