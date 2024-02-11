Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, silahlı saldırıda yaralanan kadını ziyaret etti - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, silahlı saldırıda yaralanan kadını ziyaret etti

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, silahlı saldırıda yaralanan kadını ziyaret etti

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırıya uğrayan kadının tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Çebi, yaralının durumu hakkında bilgi aldı ve ailesiyle görüştü. Yaralının ameliyatının başarılı geçtiği ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

11.02.2024 16:45  Güncelleme: 16:46
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Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıda yaralanan kadının tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ederek, doktorlardan bilgi aldı.

Çebi, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında uzun namlulu silah ve tabanca ile yapılan saldırıda yaralanan E.G.D'nin tedavi gördüğü hastaneye geldi.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Çebi, yaralının ağır ve başarılı bir ameliyat geçirdiğini aktardı.

Çebi, "Kurşun beyne hafiften bir hasar vermiş. Doktorları buraya geldiğinden çok daha iyi olduğunu söylüyorlar. Annesi, babası, eşi ve yakınlarıyla görüştüm. Bakanlığın ilgilenmesi için gönderdiği bir doktor bey var, onunla görüştüm, bilgi aldım. Şu anda 3 gün süreli bir uyutma var. Ancak 3 gün sonra durumuyla ilgili bilgi verecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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