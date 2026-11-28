Küçükçekmece'de 22 Kasım yangınında yaralanan 1 kişi öldü, can kaybı 3'e çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece'de 22 Kasım'da 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetti; can kaybı 3'e yükseldi. Yangından etkilenen 8 kişiden 4'ü taburcu edilirken 1 kişinin tedavisi sürüyor, daha önce de 2 kişi ölmüştü.
Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangında hastaneye kaldırılan 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akarsu Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında 22 Kasım'da çıkan yangında ağır yaralanan Taner Kaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yangından etkilenerek hastaneye kaldırılan 4 kişi taburcu edilirken, 1 kişinin tedavisi sürüyor.
Olaydan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılmış, 2 kişi hastanede hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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