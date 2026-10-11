Küçükçekmece'de 7 katlı bina yıkım sırasında çöktü, sakinler tepki gösterdi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 7 katlı bina yıkım sırasında çöktü, sakinler tepki gösterdi

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Küçükçekmece\'de 7 katlı bina yıkım sırasında çöktü, sakinler tepki gösterdi
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Küçükçekmece'de yıkımı yapılan 7'şer katlı bitişik iki binadan biri, diğeri yıkılırken aniden çöktü; enkaz altında kimse bulunmadı. Kopan parçalar çevredeki binalara ve doğal gaz ile su tesisatına zarar verdi, sokak sakinleri önlem alınmadığını öne sürdü.

Küçükçekmece'de bitişik iki binanın yıkımı sırasında çöken 7 katlı bir bina, çevreye zarar verdi.

İnönü Mahallesi 2. Yıldız Sokak'taki 7'şer katlı bitişik iki binada dün kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkıma başlandı. Ekipler bir binayı yıkarken, ikinci bina aniden çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Binadan kopan parçalar, sokaktaki diğer binalara, doğal gaz ile su tesisatına ve aydınlatma direğine zarar verdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, enkaz altında kimsenin kalmadığı belirlendi.

Binanın çökme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çalışma kapsamında 7'şer katlı bitişik iki bina da yıkıldı. Yıkım çalışmasının gerekli önlemler alınmadan yapıldığını öne süren sokak sakinleri ise duruma tepki gösterdi.

Sokak sakinlerinden Kibar Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkımı yapılan binanın karşı apartmanında ikamet ettiğini belirterek, yetkilileri aramasına rağmen gerekli önlemin alınmadığını öne sürdü.

Yıldırım, yıkımın kurallara aykırı bir şekilde yapıldığını ihbar ettiğini anlatarak, binanın alt kısımlarını yıkarak yukarı doğru çıkıldığını aktardı.

Kolonları kesilen binanın yıkıldığını ifade eden Yıldırım, binanın direkt olarak kendi apartmanlarının üzerine yıkılmamasını kendileri için sevindirici bulduklarını söyledi.

Büyük bir faciadan kurtulduklarını aktaran Yıldırım, sadece birtakım maddi kayıplarının bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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