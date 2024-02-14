KÜÇÜKÇEKMECE\'de Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay\'a silahlı saldırı: 26 kişi gözaltına alındı

Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay 'ın seçim çalışması sırasında yapılan ve bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 26 kişi adliyeye sevk edildi. 18 yaşından küçük olan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Suça sevk edilen bir çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müşteki sıfatıyla ifade veren Aziz Yeniay, saldırının kendisine yönelik olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında düzenlenen silahlı saldırının ardından biri kadın 4'ü çocuk toplam 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. İlk olarak Cumhuriyet Savcısına ifade veren 18 yaşının altındaki 4 şüpheliden 3'ü, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Nitelik bakımından vahim olan silahı taşıma veya bulundurma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bir şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Diğer şüphelilerin ifadeleri alınmaya devam ediyor.

AZİZ YENİAY ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan Yeniay'ın ve olay yerinde bulunan 3 polisin adliyede müşteki olarak ifadesi alındı. Saldırının kendisine yönelik gerçekleştiğini beyan eden Yeniay polislerle birlikte şüphelilerden şikayetçi oldu. Bunun yanı sıra saldırı anında araç içerisinde 5 şüphelinin bulunduğu da öğrenildi.