Küçükçekmece'de silahlı saldırıya ilişkin 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de silahlı saldırıya ilişkin 13 kişi tutuklandı

Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 26 şüpheliden 13'ü tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01.05.2024 02:55
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KÜÇÜKÇEKMECE'de Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, seçim çalışması sırasında düzenlenen ve bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınanlardan 13'ü tutuklanma talebiyle, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Daha önce mahkemeye sevk edilen 18 yaşından küçük 3 şüpheli tutuklanırken bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ak Parti Küçükçekmece Belediye başkan adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında düzenlenen silahlı saldırının ardından biri kadın 4'ü 18 yaşından küçük toplam 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. İlk olarak Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilen 18 yaşından küçük olan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. Suça itilen bir çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra ise savcılık ifadeleri tamamlanan 5 kişi serbest bırakılırken, 13 kişi tutuklanma talebiyle, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de silahlı saldırıya ilişkin 13 kişi tutuklandı - Son Dakika

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