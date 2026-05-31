Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kanarya Mahallesi Atmaca Sokak'ta 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.
Ekiplerin çalışmaları sonucu söndürülen yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Çatı Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?