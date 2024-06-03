Küçükçekmece'de çöken binada tutuklama talebi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çöken binada tutuklama talebi

Küçükçekmece\'de çöken binada tutuklama talebi

Küçükçekmece'de dün bir kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bina sahibinin kusurlu olduğu belirtilen sevk yazısında, binanın çürük olup olmadığına dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığı ve binanın resmi planlarında 3 kat gözükmesine rağmen fiilen 4 kat olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

03.06.2024 18:17
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Küçükçekmece'de dün bir kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Şüphelilerden döner dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

Savcı, bina sahibi H.M.G'yi tutuklanması, döner dükkanının eski sahibi Ö.K'yi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Sevk yazısında bina sahibinin kusurlu olduğu belirtildi

Savcılığın sevk yazısında, şüpheli bina sahibi H.M.G'nin, zemin kattaki iş yeri sahiplerinin binanın sallandığına ilişkin beyanlarına karşın resmi mercilere binanın çürük olup olmadığı yönünde herhangi bir başvuruda bulunmadığına yer verildiği öğrenildi.

Şüphelinin, binada oturan ve çevredekilerin güvenliği açısından yapının sağlamlığı ve güçlendirilmesi için herhangi bir özel şirketle görüşme yapmadığı kaydedilen yazıda, bunun yanı sıra binanın resmi planlarında zemin kat üzerinde 3 kat gözükmesine rağmen fiilen zemin katın üzerinde 4 kat olduğunun görüldüğü ve bu hususun mülk sahibi tarafından bilindiği aktarıldı.

Sevk yazısında, şüphelinin bu konu hakkında da inceleme veya imarı konusunda da resmi mercilere herhangi bir başvuruda bulunmadığı, bu eylemleriyle mülkü olan binanın yıkılmasında, içinde yaşayanların ölmesinde ve yaralanmasında kusurlu olduğu gerekçesiyle "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklaması talep edildiği bildirildi.

Öte yandan bina enkazında yapılan ilk bilirkişi incelemelerine göre, bu aşamada kolon veya kiriş kesme yapılmadığının tespit edildiği ve incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de çöken binada tutuklama talebi - Son Dakika

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