Küçükçekmece'de park halindeyken yangın çıkan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Kanarya Mahallesi Anadolu Sokak'ta inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinin depo olarak kullanılan açık alanında park halinde olan kepçenin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, tüm iş makinesini sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de İş Makinesi Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?