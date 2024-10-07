Küçükçekmece'de Katı Atık Vergisi Tartışması - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Katı Atık Vergisi Tartışması

Küçükçekmece Belediye Meclisi, katı atık vergisini tartıştı; AK Parti vergiyi istemedi.

07.10.2024 23:16
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Küçükçekmece Belediye Meclisinde, belediyenin ilçedeki vatandaşlardan almak istediği katı atık vergisi tartışıldı.

Küçükçekmece Belediye Meclisinin ekim ayı ilk birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Fatih Üstünbaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Küçükçekmece Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Sedat Özkan, katı atık vergisiyle ilgili geçen meclis toplantısındaki maddeye AK Parti grubunun muhalefet şerhi koyduğunu hatırlattı.

Bu kararın 6 Ocak 2012 yılında Küçükçekmece Meclisinde alındığını anımsatan Özkan, kararı kendilerinin çıkarmadığını, AK Parti döneminde alındığını, Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı genelgesine dayanarak katı atık vergisini işleme almak istediklerini belirtti.

Özkan, vergiyi İSKİ faturalarına yansıtmak istediklerini, eğer olmazsa emlak vergisi üzerinde uygulamayı düşündüklerini dile getirdi.

Küçükçekmece Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Erol, belediyenin ilçede katı atık vergisi toplamak istediğini ama kendilerinin bu verginin alınmaması gerektiğini dile getirdiklerini belirterek, "Bu uygun bir çalışma değil. Şu an için yapılmaması gereken bir şey." dedi.

Erol, Meclis üyeleri olarak amaçlarının Küçükçekmece halkını savunmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ben burada oturup Küçükçekmece halkının üzerine gelecek yeni bir vergi çalışması üzerine yorum yapmadan, ret vermeden durursam Küçükçekmece halkı adına görevimi yapmamış ve muhalefet görevimi de yapmamış olurum. Biz Küçükçekmece halkına ve sırtına yüklenecek bu yeni vergi düzenlemesini AK Parti grubu olarak 'uygun bulmuyoruz.' dedik. Bu kararı ilk uygulayan, sorumluluğu alan, bunun maddi yükünü çeken neden Küçükçekmeceliler olsun. Bunu diğer ilçeler uygulamıyor. Beyoğlu örnek gösterildi ama bunu o da uygulamıyor. Onun dışında 37 ilçe yapmıyor, neden katı atık vergisi uygulamasını ilk olarak Küçükçekmece'de yapıyoruz."

Ayrıca toplantıda AK Parti Meclis Üyesi Nejat Öztürk tarafından Soğuksu Sosyal Tesisleri'nin yanında inşaatı yapılan ve faaliyet geçmeyen huzur eviyle ilgili soru önergesi verildi.

Öztürk, 2018 yılında yapımına başlanan, 2019 yerel seçimler öncesi kaba inşaatı bitirilmiş olan ve huzurevi olarak planlanın binanın 5 yıl geçmesine rağmen halen açılmadığını vurgulayarak, "İlçemizde yaşayan belli bir yaşın üzerinde hayatını tek başına idame ettirmekte zorlanan yaşlıların sosyal bir yaşam alanına sahip olma hakkı ertelenmemelidir. Huzurevi yapımından da mı vaz geçirilmiştir. Eğer geçildiyse huzurevinin yerine ne yapılması planlanmaktadır."

Soru önergesi oy birliğiyle kabul edilerek başkanlık makamına gönderildi.

Konuşmanın ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Meclis sonraki oturum için cuma gününe ertelendi.

Kaynak: AA

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