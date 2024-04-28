Küçükçekmece\'de kazı çalışması sonrası su birikintisine düşen çocuğun otopsi işlemleri devam ediyor

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Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki kız çocuğunun otopsi işlemleri devam ediyor.

Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşerek yaşamını yitiren Eda Nur Gezer'in otopsi işlemleri devam ederken, küçük kızın annesi ile yakınlarının Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişleri de sürüyor.

Eda Nur Gezer'in cenazesi, kimlikleri olmadığı gerekçesiyle anne Nurcan Gezer ve yakınlarına teslim edilmedi.

Anne Gezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adli Tıp Kurumu'nun babanın DNA testinin gerekli olduğunu belirterek, çocuğunun cenazesini vermediğini söyledi.

Kurumdan, savcılıktan gelecek haber sonrası cenazenin teslim edileceği yönünde bilgi verildiğini kaydeden Gezer, "Annesiyim diyorum. Doğum kağıdı var, çocuğu teslim almak istiyorum, teslim etmiyorlar. Babasının DNA testini bekliyorlar. '5-10 gün sürer.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Gezer, çocuğunu en son bir buçuk ay önce Silivri'de gördüğünü ifade ederek, sorumluların en ağır cezayı almalarını istediğini söyledi.

Dayı Selçuk Yaşar da yetkililerin olayın meydana geldiği alanı sonradan kapattıklarını iddia ederek, olay sırasında yeğenini kurtarmak için kendisinin su birikintisine atladığını dile getirdi.

Yaşar, bu sırada güvenliklerin bir şey yapmadığını ileri sürdü.

Hayatını kaybeden Eda Nur Gezer'in babası Emrah Bodur'un cezaevinde olduğu, anne Nurcan Gezer'in ise haymatlos (vatansız) olduğu için bir süredir tutulduğu geri gönderme merkezinden kızının vefatı üzerine çıkışına izin verildiği belirtildi.

Anne Gezer'in kızının kendisinde kalmasını istediği ancak buna müsaade edilmediği için yakınlarının yanında kaldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cuma günü Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düştüğünü belirlemişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.