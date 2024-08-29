Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 50 Yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 50 Yaralı

Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 50 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin ön rapor hazırlandı ve soruşturma devam ediyor.

29.08.2024 15:18
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Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin ön rapor hazırlandı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kazanın ardından gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ve metrobüs hattında görevli Ş.Y'nin şüpheli olduğu, diğer 2 kişinin ise sadece bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından ön rapor hazırlandı.

Raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 50 Yaralı - Son Dakika

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