Küçükçekmece'de Mobilya İmalathanesinde Yangın

Küçükçekmece'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gültepe Mahallesi Erdoğan Caddesi'nde 3 katlı binanın giriş katında bulunan mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle mobilya imalathanesinde hasar oluştu.
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