Küçükçekmece'de otomobil market deposuna girdi, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Küçükçekmece'de otomobil market deposuna girdi, sürücü kazayı yara almadan atlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece'de 34 KGJ 764 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonundaki marketin depo kısmına çarptı. Çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü yara görmezken depo bölümünde hasar meydana geldi.
Küçükçekmece'de bir otomobil, akaryakıt istasyonundaki marketin depo bölümüne girdi.
İstasyon Mahallesi Gümrük Yolu Caddesi'nde 34 KGJ 764 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine akaryakıt istasyonundaki marketin depo bölümüne çarptı.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Çarpmanın etkisiyle marketin depo bölümünde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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