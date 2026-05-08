Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Küçükçekmece'de husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 4 otomobil ile bir iş yerinde hasar oluştu.
İnönü Mahallesi Sena Sokak'ta birbirleriyle konuşan 3 husumetli kavga etmeye başladı.
Üzerlerindeki silahlarla birbirlerine ateş açan şüphelilere, devriye gezen polis ekipleri müdahale etti.
Kaçmaya çalışan biri yaralı 3 şüpheliyi polis kovaladı.
Yaralı şüpheli sokağın sonundaki akaryakıt istasyonunda yere düşerken, diğer 2 zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Silahla ateş açılması sonucu 4 otomobil ile bir iş yerinde hasar meydana geldi.
