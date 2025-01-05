Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı

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Küçükçekmece'de motosikletli iki şüphelinin tekel bayisine silahla ateş etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İnönü Mahallesi Hakan Caddesi'ndeki bir tekel bayisine gece saatlerinde motosikletle gelen 2 zanlı silahla ateş etti.

Şüpheliler, saldırının ardından olay yerinden uzaklaşırken, o saatte kapalı olan iş yerinin camına mermi isabet etti.

İş yeri sahibi, dükkanını açmak için geldiğinde durumu fark ederek polise bildirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, motosikletli zanlıların silahla ateş ettiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.