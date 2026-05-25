Küçükçekmece'de TIR Kazası: Yaralı Yok

KÜÇÜKÇEKMECE'de yokuş yukarı çıkarken geri kaymaya başlayan palet yüklü TIR, önce bir sitenin duvarına çarptı ardından refüjde asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Tevfik Bey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EFS 131 plakalı palet yüklü TIR, yokuş yukarı çıkmaya başladı. Işıklarda duran TIR şoförü, yeniden hareket ettiği sırada araç bir anda kaymaya başladı. Kontrolden çıkan TIR önce bir sitenin duvarına çarptı, ardından refüjde asılı kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapattı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Refüjde asılı kalan TIR'ın kurtarılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.