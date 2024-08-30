Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin 6 kişi adliyeye sevk edildi

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Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, yol bakım çalışmasında görev yapan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi ile yol bakım onarım müdürlüğünde görevli müdür ve müdür yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 6 şüpheliyi daha gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 51 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Diğer iki kişi ise adliyeye sevk edilmişti.