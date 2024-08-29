Küçükçekmece'de metrobüs kazasında 1 ölü, 50 yaralı: 2 kişi serbest bırakıldı

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Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden metrobüs sürücüsü ile denetim amiri, emniyetteki işlemleri sonrası savcılık talimatıyla salıverildi.

Gözaltındaki M.Ç ile diğer denetim amiri Ş.Y'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.