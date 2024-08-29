Küçükçekmece'de metrobüs kazasında 1 ölü, 50 yaralı: 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de metrobüs kazasında 1 ölü, 50 yaralı: 2 kişi serbest bırakıldı

Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 50 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si serbest bırakıldı. Metrobüs sürücüsü ve denetim amiri savcılık talimatıyla salıverildi, diğer 2 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

29.08.2024 21:16
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Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden metrobüs sürücüsü ile denetim amiri, emniyetteki işlemleri sonrası savcılık talimatıyla salıverildi.

Gözaltındaki M.Ç ile diğer denetim amiri Ş.Y'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, 3-sayfa, Soruşturma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de metrobüs kazasında 1 ölü, 50 yaralı: 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

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