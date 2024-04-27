Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Küçükçekmece\'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.04.2024 15:43
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Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı içerisinde yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğu ve E.G. isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan E.G'nin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
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