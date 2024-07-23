KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda Yaz Oyunları

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KüçükÇiftlik Park'ın 2020 yazında tiyatrolara güç vermek amacıyla hayata geçirdiği KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosunda çeşitli oyunlar sahnelenecek.

Beşinci sezonu gerçekleştirilen açık havada etkinliğinin Ağustos programı, 7 Ağustos'ta Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın'ın rol aldığı "Üçü Bir Arada" oyunuyla başlayacak.

Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca'nın sahneyi paylaştığı "Eksik" 15 Ağustos'ta, Pınar Güntürkün'ün tek kişilik oyunu "Herkes Kocama Benziyor" da 21 Ağustos'ta izleyicinin beğenisine sunulacak.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 22 Ağustos'ta Ayşegül Tekin, Ayşegül Uraz, Meriç Rakalar, Murat Kapu, Volkan Çıkıntoğlu ve Yiğit Sertdemir'in birlikte rol aldığı "Yan Dünya", 23 Ağustos'ta Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu'nu aynı sahnede buluşturan "Bir Baba Hamlet" oyununa ev sahipliği yapacak.

Ahmet Kaynak, Mehmet Konu, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Muhammed Türkoğlu, Onur Şenol ve Selen Şenay'ın birlikte rol aldığı "Güzel Son" 25 Ağustos'ta, Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın'ın sahneyi paylaştığı "Joseph K." oyunu ise 29 Ağustos'ta tiyatroseverlerle buluşacak.