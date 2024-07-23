KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda Yaz Oyunları - Son Dakika
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KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda Yaz Oyunları

KüçükÇiftlik Park'ın düzenlediği KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 2020 yazında çeşitli oyunlara ev sahipliği yapacak. Ağustos programında Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın'ın rol aldığı 'Üçü Bir Arada', Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca'nın sahnelediği 'Eksik', Pınar Güntürkün'ün tek kişilik oyunu 'Herkes Kocama Benziyor', Ayşegül Tekin, Ayşegül Uraz, Meriç Rakalar, Murat Kapu, Volkan Çıkıntoğlu ve Yiğit Sertdemir'in birlikte rol aldığı 'Yan Dünya', Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu'nun buluştuğu 'Bir Baba Hamlet', Ahmet Kaynak, Mehmet Konu, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Muhammed Türkoğlu, Onur Şenol ve Selen Şenay'ın birlikte rol aldığı 'Güzel Son' ve Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın'ın sahnelediği 'Joseph K.' oyunları yer alacak.

23.07.2024 14:13
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KüçükÇiftlik Park'ın 2020 yazında tiyatrolara güç vermek amacıyla hayata geçirdiği KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosunda çeşitli oyunlar sahnelenecek.

Beşinci sezonu gerçekleştirilen açık havada etkinliğinin Ağustos programı, 7 Ağustos'ta Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın'ın rol aldığı "Üçü Bir Arada" oyunuyla başlayacak.

Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca'nın sahneyi paylaştığı "Eksik" 15 Ağustos'ta, Pınar Güntürkün'ün tek kişilik oyunu "Herkes Kocama Benziyor" da 21 Ağustos'ta izleyicinin beğenisine sunulacak.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 22 Ağustos'ta Ayşegül Tekin, Ayşegül Uraz, Meriç Rakalar, Murat Kapu, Volkan Çıkıntoğlu ve Yiğit Sertdemir'in birlikte rol aldığı "Yan Dünya", 23 Ağustos'ta Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu'nu aynı sahnede buluşturan "Bir Baba Hamlet" oyununa ev sahipliği yapacak.

Ahmet Kaynak, Mehmet Konu, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Muhammed Türkoğlu, Onur Şenol ve Selen Şenay'ın birlikte rol aldığı "Güzel Son" 25 Ağustos'ta, Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın'ın sahneyi paylaştığı "Joseph K." oyunu ise 29 Ağustos'ta tiyatroseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

Günay Karacaoğlu, Hande Doğandemir, Yiğit Sertdemir, Celil Nalçakan, Şevket Çoruh, Onur Özaydın, Özgün Aydın, Mert Fırat, Levent Can, Cem Davran, Dünya, Meriç, Pınar, Bahçe, Baba, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda Yaz Oyunları - Son Dakika

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