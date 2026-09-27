Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 1500 İsraillinin Aksa'ya baskınını duyurdu - Son Dakika
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Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 1500 İsraillinin Aksa'ya baskınını duyurdu

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Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te 1500 İsraillinin İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığını duyurdu. Baskında Talmudik ritüeller gerçekleştirildiği, namaz için Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlilere zorluk çıkarıldığı kaydedildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün Filistin topraklarını gasbeden 1500 İsraillinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini bildirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Yahudilerin "Sukot" (Çardaklar) Bayramı'nın ikinci gününde İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri hatırlatıldı.

İsrail polislerinin koruması altında bugün Aksa'nın avlusuna giren 1500 Yahudinin dini ayin ve Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, İsrail güçlerinin de bu sırada namaz için Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan Filistinlilere zorluk çıkardığı kaydedildi.

Bu arada Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin, baskılar sırasında Mescid-i Aksa'nın Meğaribe (Faslılar) Kapısı'nı kapattığı bilgisini paylaştı.

Kudüs Valiliği de gün içinde yaptığı açıklamalarda, radikal yerleşimci grupların sabah saatlerinden itibaren İsrail polisinin koruması altında Meğaribe Kapısı'ndan yoğun halde baskın turları düzenlediklerini aktarmıştı.

İsrail güçlerinin söz konusu baskınlar için Filistinlilerin Aksa'ya girişlerini kısıtladığı belirtilen açıklamalarda, uygulamaların Mescid-i Aksa'da mevcut tarihi ve hukuki statükonun sürekli ihlali olduğunu vurgulanmıştı.

Kudüs Valiliği açıklamalarında, 1143 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini ve Talmudik ritüeller gerçekleştirdiğini duyurulmuştu.

Yahudilerin dini bayramlarında Mescid-i Aksa'ya baskınlar yoğunlaşıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yahudilerin dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak İsrailliler, 2003'ten bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Kaynak: AA
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