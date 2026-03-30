Kudüs'te İbadet Kısıtlamaları Sürüyor - Son Dakika
Kudüs'te İbadet Kısıtlamaları Sürüyor

30.03.2026 14:51
İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapalı kalacağını duyururken, Kıyamet Kilisesi'nde sınırlı ibadete izin verdi.

İsrail polisi, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde kısıtlı şekilde ibadete izin verirken, yaklaşık bir aydır Müslümanların girişini engellediği Mescid-i Aksa'nın ise kapalı kalacağını duyurdu.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, Kudüs Latin Patriği ile koordinasyon içerisinde Kudüs Bölge Polisi Komutanı Avshalom Peled'le durum değerlendirmesi yapıldığı ve Kıyamet Kilisesi'nde sınırlı ibadete onay verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kiliseye girişlerdeki kısıtlamanın detaylarına ise yer verilmedi.

Mescid-i Aksa'ya yönelik kapatma kararı devam ediyor

Öte yandan İsrail polisi, 28 Şubat'tan bu yana kapalı tutulan Mescid-i Aksa'ya giriş yasağının sürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, "halkın güvenliğini sağlama" iddiası yinelenerek, Mescid-i Aksa ile bitişiğindeki Burak (Ağlama) Duvarı'nın ibadet edenlerin girişine kapalı olmaya devam edeceği bildirildi.

İsrail ordusuna bağlı iç cephe komutanlığı da bölgedeki gruplaşma ve toplanmalara yönelik kısıtlamaların 4 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasının ardından İsrail, saldırıları bahane ederek ülke içinde toplu yapılan faaliyetlere kısıtlamalar getirmiş, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile Kıyamet Kilisesi'ne girişleri de kapatmıştı.

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ile beraberindekilerin, dün, Hristiyanların kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişleri İsrail polisi tarafından engellenmişti. Bu engelleme "yüzyıllardır süren geleneğin bozulması" olarak tanımlanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gelen tepkiler üzerine Kudüs Latin Patriği Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun Kiliseye girişinin engellenmesi kararından geri adım atmıştı.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa, Kutsal Kıyamet Kilisesi gibi mekanlara erişime kısıtlama getirmek ve ibadet özgürlüğünü engellemekle suçlanıyor. Buna karşın Yahudiler için kutsal sayılan Burak (Ağlama) Duvarı'na erişim konusunda daha esnek davranan İsrail, ayrımcılık uygulamakla da eleştiriliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kudüs'te İbadet Kısıtlamaları Sürüyor - Son Dakika

Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
SON DAKİKA: Kudüs'te İbadet Kısıtlamaları Sürüyor - Son Dakika
