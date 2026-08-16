Kudüs'te Şiddetli Yağış ve Su Baskınları
Kudüs'te etkili olan sağanak yağışlar, ani sellere ve su baskınlarına neden oldu.
KUDÜS, 16 Ağustos (Xinhua) -- Kudüs'te sular altında kalan bir yol, 15 Ağustos 2026.
Kudüs genelinde cumartesi günü etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, dağlık alanlarda ani sellere, kent merkezlerinde ise su baskınlarına yol açtı.
Bölge, normal şartlarda aşırı kuraklığın etkili olduğu ve neredeyse yağışın hiç düşmediği yaz döneminde bulunuyor. (Fotoğraf: Jamal Awad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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