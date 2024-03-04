Kudüs'teki Kiliseler İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Kınadı

Kudüs'teki kiliseler, İsrail ordusunun 29 Şubat ve 3 Mart'ta 127 sivilin ölümüyle sonuçlanan yardım bekleyen Gazzelileri hedef aldığı vahşi saldırılarını kınadı.
Kudüs'teki yerleşik kiliselerden yapılan ortak yazılı açıklamada, "İsrail hükümet sözcüleri başlangıçta askerlerin bu olaya karıştığını inkar etmeye çalışsa da o günün ilerleyen saatlerinde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, askerleri mükemmel davranışlarından ötürü övmekle kalmayarak, aynı zamanda suçu öldürülen kişilere atmaya çalıştı." ifadelerine yer verildi.
Ben-Gvir'in ayrıca Gazze'ye insani yardım girişinin durdurulması ve saldırılara devam edilmesi çağrısında bulunduğu hatırlatılan açıklamada, yardım girişinin neredeyse durduğu Gazze Şeridi'nde Ben-Gvir'in bu çağrısının, geri kalan Gazze halkı için acı bir durum haline geldiği vurgulandı.
Uluslararası yardım kuruluşlarından Gazze'deki kıtlık konusunda uyarılar yapıldığı, bazı ülkelerin de havadan insani yardım indirdiği kaydedilen açıklamada ancak bu yardımların gerekenin çok altında olduğuna dikkati çekildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gazze'de insani yardım almaya çalışanların başına gelen korkunç olaylar ve bu olayların acımasız bağlamı sonrasında, Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanları olarak biz, masum sivillere yönelik bu vahşi saldırıyı kınıyoruz."
İsrail ordusu, 29 Şubat'ta Gazze kentinde insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 118 kişi ölmüş 760 kişi de yaralanmıştı.
Gazze'deki hükümet, İsrail'in insanı yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulamış ve "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Gazze Şeridi'nde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açarak 118 kişiyi öldüren ve yüzlerce kişiyi yaralayan İsrail askerlerine desteğini açıklamış ve onları "kahramanlar" olarak nitelendirmişti.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde de 3 Mart'ta insani yardım malzemesi taşıyan araç İsrail tarafından hedef alınmış, saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldürülmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
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