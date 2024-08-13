Kudüs Uleması, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı

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Kudüs uleması, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir başta olmak üzere İsrailli yetkililer ile fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Kudüs Vakıflar, İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi, Yüksek İslam Heyeti, Şeriat Mahkemeleri Başyargıçlık Divanı, Filistin Fetva Kurulu ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi binlerce fanatik Yahudi'nin Harem-i Şerif'e düzenlediği baskına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

İsrail makamlarının son dönemde fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'nın konumuna ilişkin statükoyu bozmalarını sağlamaya yönelik çeşitli planları devreye koyduğuna dikkati çekilen açıklamada, "İşgal hükümetinin (İsrail) mübarek Mescid-i Aksa'ya yönelik artan ve benzeri görülmemiş ihlallerini en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bakanlar, politikacılar ve milletvekilleri eşliğinde binlerce fanatik Yahudi'nin bu sabah Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın avlularında İsrail bayrağı açması ve Talmudik ayinler düzenlemesine tepki gösterilen açıklamada, bu ihlallerin dünya Müslümanlarının dini duygularını provoke ettiği vurgulandı.

İsrailli aşırı sağcı Bakan, fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler sabah saatlerinden itibaren büyük gruplar halinde, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Aksa'daki baskına yaklaşık 3 bin fanatik Yahudi katılmıştı.

Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ayinler gerçekleştirdiği görülmüştü.

Fanatik Yahudiler ayrıca Aksa'nın avlularında dolaşırken slogan atıp marşlar söylemişti.

Ben-Gvir, Aksa'dan paylaştığı görüntülü mesajında, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız burada (Yahudi) ibadete izin vermek." ifadesini kullanmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli gruplar, Yahudilerin matem ve oruç günü olan Tisha B'Av nedeniyle Harem-i Şerif'e geniş çaplı baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Ben-Gvir Aksa'ya ilişkin provokatif açıklamalar yapmıştı

Filistin karşıtlığıyla öne çıkan Ben-Gvir, geçen ay İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti sırasında Yahudilerin Mescid-i Aksa'da dua etmesine izin verdiğini söylemişti. İsrail Başbakanlık Ofisi ise yaptığı yazılı açıklamayla Ben-Gvir'in aksine Harem-i Şerif'teki statükonun değişmediğini savunmuştu.

Yahudilerin dini gün ve bayramlarında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarda ciddi artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetüs Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un, 2000 yılında yüzlerce korumasıyla Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi Filistin topraklarında birkaç yıl devam eden "ikinci intifada"nın ilk kıvılcımı olmuştu.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.