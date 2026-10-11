Kudüs Valiliği, onlarca İsraillinin Aksa'ya Megaribe'den baskın yaptığını açıkladı - Son Dakika
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Kudüs Valiliği, onlarca İsraillinin Aksa'ya Megaribe'den baskın yaptığını açıkladı

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Kudüs Valiliği, onlarca fanatik İsraillinin Megaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığını, bunun İslami kimliği hedef aldığını ve statükoyu değiştirmeyi amaçladığını açıkladı. Sosyal medyada, Talit giyen grubun avluda kışkırtıcı dini ritüeller gerçekleştirdiği görüldü.

KUDÜS (AA) – Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamada, onlarca fanatik İsraillinin Megaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa avlusuna baskın yaptığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu baskınların Aksa'nın İslami kimliğini hedef aldığı ve mevcut statükoyu değiştirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Sosyal medyaya yansıyan videoda, başlarına "Talit" adı verilen dua şalı giyen bir grup fanatik İsraillinin Mescid-i Aksa'nın avlusunda kışkırtıcı eylemlerde bulunarak dini ritüeller gerçekleştirdiği görüldü.

Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller arttı

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınları son dönemde giderek arttı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda kritik görevlere getirilen??????? aşırı sağcı bakanlar, Mescid-i Aksa'da "Yahudilerin ibadet etmesi ve Mescid-i Aksa'nın yerine bir Yahudi tapınağı inşa edilmesi gerektiğini" açıktan dile getiriyor.

Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları statükoya aykırı

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetü's-Sahra???????'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa yalnızca ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içindeki Ultra-Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA
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